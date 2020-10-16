النجف تعلن مشاركة ٤ ملايين ونصف المليون زائر باحياء ذكرى وفاة النبي (ص)

2020/10/16 | 14:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي نجاح الخطة الامنية والخدمية لزيارة ذكرى استشهاد الرسول (ص) في النجف الاشرف، مؤكدا أن المحافظة مازالت مستمرة باستقبال الزائرين والخطط ستبقى حتى خروج اخر زائر من المحافظة.وقال الغانمي في مؤتمر صحفي عقده في النجف الاشرف بحضور المحافظ والقيادات الامنية وحضرته /المعلومة/ ان “الخطة الخدمية والامنية الخاصة بزيارة ذكرى استشهاد الرسول (ص) نجحت بشكل لافت، فيما تميزت هذا العام الخطة الامنية بعدم وجود أي قطوعات”.من جانبه اعلن محافظ النجف لؤي الياسري مشاركة اربعة ملايين ونصف المليون زائر في إحياء زيارة ذكرى استشهاد الرسول (ص).انتهى/25

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