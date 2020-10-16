سر وضع النعنع على قبر الفنان محمود ياسين – فيديو

2020/10/16 | 14:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- عقب تشييع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين اقدمت اسرته على نثر الكثير من أوراق النعناع الأخضر على القبر بعد دفنه مباشرة مما اثار تساؤل الجميع عن السبب.وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، على تساؤل الكثيرين وعما اذا كان هذا الامر حلالا ام حراما .وقال الشيخ أحمد […]

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