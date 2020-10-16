محكمة أميركية تصدر حكماً ضد رئيس شركة إيرانية

2020/10/16 | 14:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قضت محكمة أميركية، بالسجن عامين بحق سجاد شهيديان، وهو رئيس شركة خدمات مالية إيرانية، بتهمة خرق العقوبات الأميركية المفروضة ضد إيران.



وذكر تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“ تابعه "ناس" (16 تشرين الاول 2020)، أن ”محكمة في ولاية مينيسوتا، قضت الخميس بالسجن 23 شهرا ضد سجاد شهيديان، بسبب انتهاكه والتحايل على العقوبات المفروضة على إيران“.

وكان سجاد شهيديان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة PAYMENT24 ، وهي شركة خدمات مالية قائمة على الإنترنت، ساعدت وفقًا لوثائق المحكمة، المواطنين الإيرانيين على إجراء معاملات مالية مع شركات تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، بما في ذلك شراء برامج الكمبيوتر والخوادم، وجلبت ملايين الدولارات الأمريكية إلى إيران.

واتهم شهيديان بالاحتيال المصرفي وغسيل الأموال والتزوير، خلال محاكمته في أواخر مايو/ أيار الماضي.

وجرى اعتقاله في خريف 2018 من قبل بريطانيا، وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في نيسان/ أبريل الماضي، بناء على طلب محكمة أمريكية.

وقالت المدعية العامة الأمريكية إيريكا ماكدونالد في بيان: إن ”مثل هذه الأعمال إجرامية وتهدد مصالح أمننا القومي.“

وأقر شهيديان بتهمة التآمر للاحتيال وارتكاب جرائم ضد الولايات المتحدة، وحُكم عليه بالسجن 23 شهرًا.



واتهمه ممثلو الادعاء باستخدام جوازات سفر ووثائق هوية مزورة للالتفاف على العقوبات.

وفرضت واشنطن عقوبات شديدة على إيران بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي في أيار/ مايو 2018.

وقال مايكل بول من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إن ”الحكم الصادر اليوم يبعث برسالة واضحة، مفادها أن أولئك الذين يحاولون عمدا انتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران سيحاسبون“.

كما اتهمت وزارة العدل الأمريكية، سجاد شهيديان باستخدام جوازات سفر مزورة؛ لإنشاء مئات من حسابات PayPal التي يبدو أنها مملوكة لأشخاص خارج إيران.

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