وزير الداخلية يوضح بشأن تمديد الخطة الأمنية في النجف وكربلاء

2020/10/16 | 14:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، الجمعة، أن "تمديد الخطة الأمنية الخاصة بزيارة ذكرى وفاة الرسول (ص) ، جاء لحين إجلاء الزائرين من النجف الأشرف".

وقال الغانمي خلال مؤتمر صحفي تابع تفاصيله "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (16 تشرين الاول 2020) إن "تمديد الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة، جاء من أجل إجلاء الزائرين من النجف الأشرف ، وبعده تعود القطاعات إلى مواقعها"، لافتا إلى أن "خطة تأمين الزيارة سبقتها إجراءات تضمنت مداهمة المناطق المشبوهة ، والقبض على مطلوبين".

وأضاف أن "الخطة تضمنت تعزيز القطعات بقوات من خارج المحافظة ، شملت لواءين من وزارة الدفاع ، وقطاعات من المشاة ، وقطاعات مدرعة ، وموارد من وزارة الداخلية" مؤكدا أن "القوات الأمنية لن تسمح للخارجين عن القانون بالعبث في أمن محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة".

وأوضح أن "حادثة كربلاء كانت عبارة عن فوضى طبيعية ، وتصرفات شخصية ، وتم التعامل معها وفق القانون ، وأُلقي القبض على من قام بها وفق مذكرات قضائية ، وإطلاق سراح المغرر بهم".

بدوره، قال محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري إن أكثر من 4.5 ملايين زائر شاركوا في مراسيم الزيارة ، مشيدا بالعتبة العلوية ، والمواكب الحسينية ، والقوات الأمنية لتأمين أجواء الزيارة ، وتوفير جميع الخدمات للزائرين".

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