أردوغان وبوتين يبحثان الوضع في سوريا... - غسان صابور

2020/10/16 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور أروغان وبوتين يبحثان الوضع في سوريا... (موقع سيريانيوزSyrianews السوري ـ التركي)أردوغان وبوتين...



يبحثان الوضع في سوريا...



أي وضع؟...



وهل تبقى بهذا البلد اليائس البائس الحزين..



أي وضع يبحث؟؟؟...



كنت بسنوات هذه الحرب الخسيسة الآثمة الأولى أحمل بعض مودة واحترام للثاني..



أما الأول..



فلم أكن أعطيه أي درهم ثقة أو احترام..



نظرا لأدواره الملتوية..



داخل بلده تركيا..



وخنقه للحريات والديمقر ......





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