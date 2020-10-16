الشابندر يدعو اربيل للتقرب من بغداد وتأسيس شراكة حقيقية

2020/10/16 | 14:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..دعا السياسي العراقي والنائب السابق عزت الشابندر إقليم كردستان الى التقرب من الحكومة المركزية وحلّ جميع المشاكل العالقة بينهما.وقال الشابندر في تغريدة على صفحته في موقع تويتر،اليوم، “الظروف الصعبة التي يمر بها العراق داخليا و خارجياً كما هي (سائر دول المنطقة ) ، تدعو اربيل للاقتراب من بغداد اكثر لاستعادة الثقة و دورها […]

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