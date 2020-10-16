هروب 1000 مدعو حفل زفاف من الشرطة – فيديو

2020/10/16 | 14:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- تحول حفل زفاف بريطاني إلى مأساة بعدما حضرت الشرطة البريطانية ومنعت تجمع أكثر من 1000 شخص وفرض غرامة أيضا على صاحب الحفل.ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فرضت الشرطة البريطانية غرامة قدرها 10 آلاف جنيه استرليني على صاحب حفل الزفاف واسمه تودر روز في “ساوث هول”، لسماحه بالتجمع الضخم رغم توجيهات وقرارات عدم […]

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