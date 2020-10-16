انتهاء حملة مكافحة (التوتا ابسلوتا) في كربلاء

2020/10/16 | 14:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت مديرية زراعة كربلاء، اليوم الجمعة ، عن إنتهاء حملتها المجانية لمكافحة حشرة حفار اوراق الطماطة (التوتا ابسلوتا) في مزارع الطماطة المنتشرة في عموم محافظة كربلاء والبالغة مساحتها اكثر من ثلاثة الاف دونم ، مؤكد إن الحشرة تسببت خسائر اقتصادية بمحصول الطماطة في المحافظة .وقال مدير زراعة […]

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