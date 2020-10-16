اربعة ملايين ونصف المليون زائر شاركوا في زيارة وفاة الرسول

2020/10/16 | 14:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ النجف لؤي الياسري،

الجمعة، عن مشاركة اربعة مليون ونصف

المليون زائر في احياء ذكرى وفاة الرسول

في المحافظة.

وقال الياسري في مؤتمر صحافي عقده في

المحافظة مع وزير الداخلية عثمان

الغانمي الذي

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