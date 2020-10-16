ضبط عجلة في كربلاء بداخلها مخدرات وسلاح ناري

2020/10/16 | 14:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / علي النصر الله / ..أعلنت شرطة كربلاء ، اليوم الجمعة ، عن ضبط عجلة نوع سايبا في احدى نقاط التفتيش الخارجية الشمالية محور بغداد كربلاء ، وبالتعاون مع مفارز الاستخبارات وشرطة الكلاب البوليسية ( K9 ) بداخلها مخدرات نوع كريستال وحبوب مخدرة وسلاح ناري واعتقال السائق .وقال مصدر امني في تصريح […]

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