القبض على متهم بتجارة مخدرات في البصرة بعد متابعته لثمانية أيام

2020/10/16 | 14:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة أمنية، القبض على متهم بتجارة المخدرات في محافظة البصرة.

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