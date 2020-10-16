أوديشو يعلن هدف الجوية في الدوري الجديد

2020/10/16 | 14:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضح مدرب القوة الجوية، أيوب أوديشو، أن الفريق يخطط للظفر بلقب الدوري الممتاز، بعد إلغاء منافسات الموسم الماضي.

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