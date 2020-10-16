تقارير ترصد علاوات إضافية على أسعار خام البصرة المباع

2020/10/16 | 14:49 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

قالت ثلاثة مصادر تجارية إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) باعت مليوني برميل من خام البصرة الخفيف للتحميل في نوفمبر/تشرين الثاني بعلاوات أعلى.

وبحسب رويترز فإن المصادر أضافت أن الشركة باعت الشحنة إلى يونيبك بعلاوة تتراوح بين 30 و40 سنتا للبرميل إلى سعر بيعه الرسمي.

ومن المقرر تحميل الشحنة في الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر.

وعلى نحو منفصل، قال متعاملون إنه يجري تداول شحنات خام البصرة الثقيل تحميل نوفمبر عند علاوات تتراوح بين 40 و50 سنتا للبرميل إلى سعر بيعه الرسمي.

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