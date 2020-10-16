مصدر يكشف موعد زيارة الكاظمي الى باريس.. وهذا ما سيطلبه

2020/10/16 | 14:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اين نيوز} كشف مصدر مطلع، عن موعد زيارة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الى العاصمة الفرنسية باريس.وذكر المصدر لوكالة {اين نيوز} ان "الكاظمي سيتوجه الى باريس في بداية الأسبوع المقبل تلبية لدعوة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل مارون في قصر الإليزيه".وأضاف المصدر، ان "مباحثات الكاظمي وماكرون ستركز على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وزيادة التعاون المشتركة في مجالات مختلفة بينها الأمني والعسكري بالاضافة الى مناقشة تطورات المنطقة".وأضاف المصدر، ان "الكاظمي سيزور عقب باريس العاصمة البريطانية لندن".وكان وزير الخارجية، فؤاد حسين، قال الشهر الماضي ان "من بين المواضيع المطروحة في زيارة رئيس الوزراء الى فرنسا تقديم طلب عراقي لشراء أسلحة فرنسية، وفق حاجات الجيش العراقي".وفي 2 أيلول الماضي، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زيارة إلى العاصمة بغداد، حيث التقى فيها الرئاسات الثلاث كما اجتمع مع رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني في بغداد.

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