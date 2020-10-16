الاتصالات : سيتم تشغيل الهاتف الضوئي المنزلي خلال الاسبوع القادم

2020/10/16 | 15:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الاتصالات تعلن البدء بتنفيذ وتشغيل الهاتف الضوئي المنزلي (FTTH) الاسبوع المقبل .

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