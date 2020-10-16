قانونيون: حل مجلس النواب شرط أساسي قبل إجراء عملية الاقتراع المبكرة

2020/10/16 | 15:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد خبراء قانونيون إن حل البرلمان يعد شرطا أساسيا لإجراء الانتخابات المبكرة وفقا لمواد الدستور العراقي،

الخبير القانوني علي التميمي، أشار الى ان حل البرلمان يكون عن طريق طلب يقدم من ثلث اعضاءه، اضافة الى امكانية قيام رئيس الوزراء بطلب حل المجلس وبموافقة رئيس الجمهورية، وأضاف ان حل البرلمان يجب ان يكون قبل الانتخابات بشهرين، ومن ثم يدعو رئيس الجمهورية لإجراء الانتخابات العامة.

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