علاوي محذرا: معرضون لأزمة سيولة نقدية كبيرة والعراق على حافة الانهيار

2020/10/16 | 15:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر وزير المالية علي علاوي من أزمة سيولة نقدية قادمة في العراق موكدا ان البلاد بات على حافة الانهيار جراء انخفاض أسعار النفط،

وأشار وزير المالية علي علاوي في تصريح صحفي، الى وجود إرادة سياسية لإجراء إصلاحات جذرية في البلاد لافتا الى ان الورقة البيضاء التي طرحتها الحكومة تستهدف خلق إطار استراتيجي وسياسي لاقتصاد عراقي جديد.



كما دافع علاوي عن مشروع الاقتراض الداخلي وقال ان المشروع سيخرج الاقتصاد الوطني من أزمات كبيرة وعلى البرلمان الإسراع بالتصويت عليه.

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