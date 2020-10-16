السفير البريطاني: نحن داعمون للاتفاق بين بغداد وأربيل ويجب تنفيذه من أجل الأهالي

2020/10/16 | 15:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، حكومتي المركز والاقليم الى الاسراع في تنفيذ الاتفاق المبرم بينهما من اجل تطبيع الاوضاع في قضاء سنجار.

تغريدة لهيكي ذكر فيها، أن بريطانيا ترحب باتفاق سنجار وتأمل من حكومة الاقليم والحكومة العراقية ان تعملا سوية مع الأمم المتحدة لإعادة الأمن والاستقرار للقضاء، مشددا على ضرورة أن يشعر الايزيديون في سنجار بالطمأنينة، وان يتم الاسراع في تنفيذ البنود التي وردت بالاتفاق ومن بينها انسحاب المجاميع المسلحة المتواجدة حاليا في القضاء.

وأضاف، أن تعاون جميع الجماعات المسلحة في تنفيذ الاتفاق، يساعد الحكومة في استعادة الخدمات وسبل العيش الاقتصادية.

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