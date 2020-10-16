العمليات المشتركة: الناتو أعد الخطط لمستقبل القوات الأمنية العراقية

2020/10/16 | 15:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، أن حلف الناتو أسهم وما زال يسهم في تدريب وبناء قدرات الجيش العراقي القتالية، مبينة أن بعثة الناتو في العراق لديها من الخبرة والإمكانية في هذا المجال ما يمكننا من رفع قدراتنا القتالية.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة تحسين الخفاجي في تصريح رسمي، تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (16 تشرين الاول 2020) إن "بعثة الناتو في العراق لديها الكثير من الامكانيات في مجال التدريب وبناء القدرات، ولذلك هم أعدوا الخطط لمستقبل القوات الأمنية العراقية بمختلف مسمياتها".





وأضاف أن "حلف الناتو أسهم ويسهم الآن في عملية التدريب وبناء القدرات والإعداد للقوات المسلحة العراقية، ولديه من الخبرة والامكانية في هذا المجال ، ما يمكننا من رفع قدراتنا القتالية".





وكان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بحث الأربعاء الماضي، سبل تقديم الدعم من بعثة الناتو إلى القوات الأمنية بمختلف صنوفها.

وقال المكتب الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة في بيان إن "الكاظمي استقبل قائد بعثة حلف الناتو في العراق، اللواء جيني كارينيان".

وأضاف أن اللقاء "بحث سبل تقديم الدعم من بعثة الناتو إلى القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها، وذلك في مجالات التدريب، وتعزيز القدرات العسكرية، ورفع مستوى المهنية والكفاءة".





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