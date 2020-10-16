وزير الاتصالات يحدد موعد انطلاق المرحلة الأولى من الهاتف الضوئي

2020/10/16 | 15:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

اعلن وزير الاتصالات اركان شهاب احمد الشيباني ، اليوم الجمعة، عن موعد انطلاق المرحلة الاولى من الهاتف الضوئي المنزلي.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) انه " انطلاقا من توجه الحكومة بتقديم افضل الخدمات للمواطنين وبتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واشراف مباشر من وزير الاتصالات تعلن وزارة الاتصالات ومن خلال الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية احدى شركات وزارة الاتصالات عن تنفيذ وتشغيل مشروع شبكة الالياف الضوئية للمنازل ال (FTTH) مطلع الأسبوع المقبل كمرحلة اولى بملايين المشتركين موزعة على ستة عشر منطقة تمثل محافظات العراق عدا اقليم كردستان"

واضاف البيان ان " العاصمة بغداد ستكون مقسمة لمنطقتين كرخ ورصافة"، لافتا الى ان " هذه الخطوط ستؤمن خدمات الانترنت الفائق السرعة وكذلك خدمة الهاتف الارضي الصوتي والتطبيقات الحديثة والقنوات التلفزيونية المشفرة وقنوات سبورت الرياضية وسيكون باسعار تنافسية مقبولة بالنسبة للمواطن".

ولفت الى انه " ومن المؤمل انجاز المشروع خلال سنة واحدة ( للمرحلة الأولى )وسيتم الإعلان بالصحف العربية والأجنبية والقنصليات والملحقيات التجارية التابعة لسفارات العراق" .

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