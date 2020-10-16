اول مكان بالعراق يعلن خلوه من الاصابات بفايروس كورونا بعد تماثل جميع الاصابات بالشفاء

2020/10/16 | 15:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت ادارة مدينة سيد الاوصياء

التابعة للعتبة الحسينية المقدسة في

كربلاء خلوها من المصابين بفايروس

كورونا بعد سبعة اشهر من جعلها مكانا

لمعالجة كورونا بالمحافظة

ونقلت ادارة المدينة في بيان لها ان هذ

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