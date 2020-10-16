بالفيديو.. القبض على رجل حبس زوجته في المرحاض لأكثر من سنة

2020/10/16 | 15:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} لقى ضباط الشرطة في ولاية هاريانا شمال الهند القبض على رجل حبس زوجته في مرحاض منزلهم لأكثر من سنة.

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