اعتقال مهرب مخدرات بحوزته 3.5 كيلوغرام من المخدرات في البصرة

2020/10/16 | 15:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وكالة الاستخبارات، الجمعة، اعتقال متهم بحوزته 3.5 كيلوغرام من المخدرات في محافظة البصرة.

وذكرت الوكالة في بيان، إن “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية أستخبارات حرس الحدود تمكنت من القاء القبض على أحد المتهمين المهربين من أحد دول الجوار في منطقة الفاو الجنوبي بمحافظة البصرة وبالجرم المشهود وبحوزته 3.5 كيلو غرام من مادتي الكرستال والحشيشة المخدرة”.

وأضاف البيان، أن “عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق مختص ومتابعتة لأكثر من ثمانية أيام والإطاحة به بكمين محكم، حيث تم إيداعه التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.

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