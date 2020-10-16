الموانئ الإيرانية تؤكد تعطل أنظمة الحاسوب بهجوم

2020/10/16 | 15:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..أعلنت مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، أنها تعرضت لهجوم سيبراني، من قبل من سمتهم الأعداء، من دون أن تحدد مصدر الهجوم، أو الأضرار الناجمة عنه.

وقالت دائرة العلاقات العامة في المؤسسة، إن “الأعداء اللدودين، الذين لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم المشؤومة، في إيقاف تصدير واستيراد السلع من وإلى إيران، عبر فرض العقوبات الأحادية، يسعون لتنفيذ هجمات سيبرانية، وإظهار هذه العمليات العمياء على أنها حققت نجاحا، باستخدام عمليات نفسية إعلامية”.

وأضافت مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، أنها اتخذت إجراءات احترازية، لأجل أن يستمر العمل فيها من دون توقف، وقالت إن كوادرها الفنية، يعملون على تعزيز أنظمة تقديم الخدمات، كي لا تتعرض عمليات تحميل وتفريغ السلع في الموانئ الإيرانية لأي خلل.

وجاء تأكيد مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، بعد أنباء تداولها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، أشاروا فيها إلى تعطل أنظمة الحاسوب في جمارك ميناء بندر عباس، وفي أحد أكبر مصانع النحاس الإيراني بمحافظة كرمان.انتهى/25

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