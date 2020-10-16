الذهب بصدد تكبد خسارة أسبوعية بسبب الدولار

2020/10/16 | 15:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

انخفضت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الجمعة، ويبدو متجها صوب تكبد أول خسارة أسبوعية في 3 أسابيع، فيما يتمسك الدولار بمواصلة ارتفاعه.ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1903.24 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:31 بتوقيت غرينيتش، ليخسر 1.4% منذ بداية الأسبوع الجاري.فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 1907.50 دولار للأونصة.وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى “أواندا” للاستشارات: “هناك بعض الاتجاه الصعودي الإضافي للدولار، وذلك يشكل عاملا معاكسا للذهب، بالإضافة إلى مفاوضات التحفيز الجارية (بين البيت الأبيض والكونغرس) والتي لم تسفر عن تقدم”.وأضاف الخبير: “الجميع متفقون على احتمال أنه لن يكون هناك اتفاق (بشأن التحفيز) قبل الانتخابات الرئاسية”.ويتجه الدولار، الذي يعتبر ملاذا آمنا، صوب تسجيل أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع، بدعم من ارتفاع إصابات فيروس كورونا عالميا، وتبدد الرهانات على صفقة التحفيز الأمريكية.وتسببت جائحة كوفيد-19 في عمليات طبع غير مسبوقة للأوراق النقدية، وانخفاض أسعار الفائدة عالميا، مما يضع الذهب على مسار عام أفضل له في عشر سنوات، نظرا لجاذبيته كتحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.انتهى25

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