"كل شيئ انهار".. شهود عيان يروون وقائع استهداف مستشفى في قره باغ

2020/10/16 | 15:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يسلم أي شيء من القصف في ناغورني قره باغ، فمشهد الدمار يسود في هذا الاقليم الانفصالي حتى أن المستشفى العسكري في مارتاكرت كان هدفا لقصف عنيف.

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