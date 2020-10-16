ما حدث في الـ 16 من اكتوبر والايام التي تلته

2020/10/16 | 15:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل 3 سنوات وفي مثل هذا اليوم الـ 16 من اكتوبر / تشرين الاول انسحبت قوات البيشمركة من المناطق الكوردستانية نتيجة تحرك القوات الاتحادية الى مناطق كركوك وسهل نينوى، بعد استفتاء الانفصال الذي اجرته السلطات في اربيل في الـ 25 من شهر ايلول سنة 2017.

ان انسحاب قوات البيشمركة التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني من كركوك جاءت لمنع وقوع شهداء اكثر في صفوف تلك القوات بعد اصطدامها بالجيش الاتحادي الاكثر عددا والاكبر قوة، وسط تصرف حكيم من قيادات الاتحاد الوطني لمنع اراقة الدماء، على الرغم من ان قوات 70 ضحت بنحو 40 شهيدا في كركوك.

ان الاستفتاء في اقليم كوردستان كان السبب وراء دخول القوات الاتحادية الى كركوك، مع ان من اجرى الاستفتاء تملص من مسؤوليته في الوقت الذي كان عليه تحمل نتائج خطواته.

اطراف اقليمية ودولية دعت في وقتها الى تخفيف حدة التوترات في محافظة كركوك وناشدت الحكومتين الاتحادية واقليم كوردستان باتخاذ خطوات منسقة لتجنب التصعيد ومنع انهيار النظام والقانون.

مجلس الامن الدولي، دعا في الـ 19 من الشهر نفسه عام 2017 الى وقف التصعيد في محافظة كركوك، مجددا دعمه للعراق، معربا عن قلقه حيال التوترات في كركوك وقال انه يتعين على جميع الاطراف الاشتراك في حوار بناء كوسيلة لتخفيض حدة التصعيد.

كما وطالب، اقليم كوردستان الى إجراء الانتخابات والعودة الى العملية السياسية وطاولة الحوار.

بعد دخول القوات الاتحادية وقوات تابعة للحشد الشعبي الى كركوك، خرجت جميع الاحزاب الكوردستانية من المحافظة، الا انه وبعد نحو 3 ايام عادت جميع الاحزاب الى مقراتها، عدا الديمقراطي الكوردستاني، وسط وضع اتسم بالهدوء والامن، كما عادت العوائل الكوردية التي خرجت من المحافظة الى مناطقها والتي كانت تخشى ان تهاجم من قبل القوات الاتحادية المدعومة بالحشد الشعبي.

لم تكن كركوك وحدها من دخلت اليها القوات الاتحادية بعد الاستفتاء، فمناطق كبيرة من سهل نينوى خرجت منها قوات البيشمركة دون ان تطلق رصاصة واحدة.

نتائج الاحداث التي دارت عام 2017 كانت خروج قوات البيشمركة من المناطق المستقطعة من الاقليم والتي نعيش نتائجها الى يومنا هذا، على الرغم من التعايش السلمي بين جميع اطياف ومكونات كركوك.

PUKmedia خاص‌

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