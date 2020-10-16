الجهاد، السّعادة والخلاص الأبدي من منظور أركون - عبدالنور شرقي

2020/10/16 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالنور_شرقي أهمية فكر أركون(1928-2010) تكمن في مطارحته العقل الإسلامي على جبهات عدّة.



هو مشروع فكري يبتعد عن القراءات التبجيلية الإسلامية أو الاستشراقية، مشروع تفكيكي يهدف لكشف وزعزعة اللامفكّر فيه وغير القابل للتّفكير.



ومن بين الإشكالات التي عالجها نجد مسألة الجهاد.جاء في الأثر أن «أسمى أشكال الجهاد هو أن تقول الحقيقة في وجه حاكم غير عادل».



لكن اليوم نشهد مصادرة لهذه الكلمة – الجهاد – من طرف حركات إر ......





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