زمن موناليزا الحزينة: الفصل الثاني عشر/ 5 - دلور ميقري

2020/10/16 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري لم يجزم أحدٌ من العارفين بقضية مقتل ناجيّة، ما لو أن الجارَ الشاب قد عشقها بالفعل.



بل إنه لم يُستدعَ إلى المحكمة كشاهد، طالما أن التشريح الطبيّ أثبتَ عذرية الفتاة.



كان محظوظاً أيضاً، بعدم تواجده في حجرة الإيجار، وذلك لما قدِمَ والدُ الفتاة، موغر الصدر، لكي يواجهها بما نمّ إليه عن مزاعم عارها.



لكن زينو هيَ مَن تصدّت لطليقها، متخلّيةً عما اتصفت به من تعقل وحكمة.



لِتُزيد الأمرَ سوءاً، حينَ بادرته بال ......





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