السعودية.. القبض على 13 موظفا حكوميا و4 رجال أعمال في قضية فساد كبيرة

2020/10/16 | 15:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية إلقاء القبض

على 13 موظفا حكوميا و4 رجال أعمال و5

مقيمين عاملين في شركات متعاقدة في إطار

قضية فساد كبيرة طالت منطقة الرياض.

وذكر مصدر مسؤول في هيئة الرقابة

ومكافحة الفساد في الس

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