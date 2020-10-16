نهائي دوري أبطال آسيا يقام في العاصمة القطرية الدوحة

2020/10/16 | 15:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع اختيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

على مدينة الدوحة، عاصمة قطر، لإقامة

المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا

يوم 9 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

علن الاتحاد الآسيوي قراره عبر موقعه

الرسمي حيث قال: "يؤكد

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