2020/10/16 | 15:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ردت وزارة التربية، على دعوات خفض أجور المدارس الأهلية التي تفرضها على الطلبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية ترد على دعوات خفض أجور المدارس الأهلية وتعدد أسباب ارتفاع معدلات السادس الإعدادي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية ترد على دعوات خفض أجور المدارس الأهلية وتعدد أسباب ارتفاع معدلات السادس الإعدادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).