برشلونة يفكر بإراحة ميسي وسط ضغط المباريات

2020/10/16 | 15:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتعين على مدرب برشلونة رونالد كومان اتخاذ القرار الصعب في إراحة نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، من عدمه وسط زحمة المباريات، في حين يستمر غياب مهاجم ريال مدريد البلجيكي إدين هازارد بداعي الإصابة عشية انطلاق الجولة 6 من الدوري الإسباني.

وخاض ميسي الدقائق التسعين في مباراتي منتخب بلاده ضد الإكوادور وبوليفيا، والأخيرة كانت على ارتفاع شاهق في لاباز، ولم يغب عن أي دقيقة في صفوف فريقه منذ استئناف الدوري المحلي في يونيو (حزيران) من الموسم الفائت.

بيد أن البرنامج المضغوط للفريق الكاتالوني الذي سيخوض 7 مباريات في 21 يوماً، أي بمعدل مباراة كل 3 أيام، قد تدفع كومان إلى إراحة نجم الفريق في مباراته في ضيافة خيتافي السبت، قبل بداية مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل، ضد فيرنسفاروش المجري، والأهم من ذلك مواجهة “الكلاسيكو” الأولى لهذا الموسم ضد ريال في 24 الحالي.

ثم ينتقل برشلونة إلى إيطاليا للقاء يوفنتوس ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في 28 تشرين الاول في أول مواجهة ضد ميسي منذ رحيل الأول عن ريال مدريد قبل موسمين.

في المقابل، يستقبل ريال مدريد المتصدر والذي لم يخسر في الدوري منذ اذار الماضي، إذ فاز 13 مرة في آخر 15 مباراة، قادش الصاعد هذا الموسم إلى دوري الأضواء.

وتعافى حارس مرمى الفريق “الملكي” البلجيكي تيبو كورتوا من إصابة في ظهره خلال تواجده في صفوف منتخب بلاده في فترة التوقف الدولية، كما سيشارك هداف الفريق الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي فينيسيوس جونيور كونهما خلدا إلى الراحة في الوقت الذي دافع فيه زملاؤهم عن ألوان المنتخبات الوطنية خلال الفترة الأخيرة.

وسجل بنزيما 250 هدفاً مع ريال مدريد وهو خامس لاعب في تاريخ النادي يسجل هذا العدد من الأهداف.

بيد أن غياب هازارد لا يزال مستمراً منذ مطلع الموسم الحالي لمعاناته من إصابة عضلية ستحرمه على الأرجح من خوض “الكلاسيكو” الأسبوع المقبل.

لكن كورتوا أعرب عن ثقته بأن مواطنه الذي سجل هدفاً واحداً الموسم الماضي وغاب لأشهر عدة بداعي الإصابات المتكررة، سيعود أقوى مما كان وقال في هذا الصدد: “لا شك لدي بأننا سنرى الأفضل لدى عودة هازارد”.

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