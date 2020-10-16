وزير الخارجية الإماراتي يعلن تلقيه لقاحا ضد كورونا

2020/10/16 | 16:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الجمعة، تلقيه لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد، من دون أن يحدد منشأ هذا اللقاح.

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