الاقليم يسجل 932 اصابة و18 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/10/16 | 16:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الجمعة، عن تسجيل 932 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، ووفاة 18 مصابا بالفايروس المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيانها رقم 233 وحصل PUKmedia على نسخة منه، ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا هو كالتالي:

1- الفحوصات:

* اجراء 6214 فحصا جديداً.

* 2227 في اربيل ، 769 في السليمانية، 173 في كرميان، 3011 في دهوك، و34 في حلبجة.

2- الاصابات:

* 932 اصابة جديدة.

* 275 في اربيل ، 207 في السليمانية، 32 في كرميان، 398 في دهوك، و20 في حلبجة.

3- الشفاء:

* 453 حالة جديدة.

* 116 في اربيل ، 18 في السليمانية، 37 في كرميان، 257 في دهوك، و25 في حلبجة.

5- الوفيات:

* 18 حالة وفاة.

* 5 في اربيل ، 7 في السليمانية، 2 في رابرين، 3 في دهوك، و1 في حلبجة.

6- المجموع الكلي:

* العزل الصحي: مجموع المواطنين الذين دخلوا العزل الصحي 21871 مواطناً، المغادرون للعزل الصحي 21871 مواطناً.

* الفحوصات: مجموع الفحوصات 553459 فحصا، 199907 في اربيل ، 131880 في السليمانية، 216788 في دهوك، 4884 في حلبجة.

* الاصابات: مجموع الاصابات 60183 اصابة، 21845 في اربيل ، 19260 في السليمانية، 16989 في دهوك، 2089 في حلبجة.

* الشفاء: مجموع حالات الشفاء وصلت الى 36728 حالة، 16040 في اربيل ، 11052 في السليمانية، 7677 في دهوك، 1959 في حلبجة.

* الراقدون في المستشفيات: مجموع الحالات 21349 حالة، 5176 في اربيل ، 7153 في السليمانية، 8950 في دهوك، و70 في حلبجة.

* الوفيات: مجموع الوفيات بلغ 2106 حالة، 629 اربيل ، 1055 في السليمانية، 362 في دهوك، و60 في حلبجة.

PUKmedia خاص‌

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