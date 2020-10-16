توران يعتبر عملية فرض القانون انجازا عظيما للشعب العراقي

2020/10/16 | 16:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استذكر نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران ، مناسبة حلول ذكرى السادس عشر من تشرين الاول التي يتزامن فيها الذكرى الثالثة لعمليات فرض القانون التي سيطرت فيها القوات الاتحادية على محافظة كركوك واعتبره يوما مباركا لكل من ساهم في ذلك الانجاز.

وقال توران في تصريح بالمناسبة ان حلول الذكرى الثالثة لعمليات فرض القانون في 16 تشرين الاول من عام 2017 تدعونا جميعا الى المحافظة على هذا المنجز الوطني وأن يتم بسط هيمنة الدولة ومقارعة بقايا فلول الإرهاب وأوكار الشر ونشر الأمان من أجل حياة كريمة لكافة أبناء العراق عامة واهالي مدينة كركوك خاصة عبر احقاق الحق وتوزيع السلطات وتقاسمها بين مكونات كركوك بشكل متساوي دون تهميش لأية جهة.

واكدّ توران أن مدينة كركوك ومواطنيها جزء غال وثمين من الوطن العراقي واننا اذ نبارك ونشد بقوة على أيدي كل من ساهم في هذا الإنجاز العظيم وعلى رأسهم رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، فاننا نثمن عاليا الأداء المهني للقوات الاتحادية ومساهمتهم في فرض القانون مع ضرورة إتخاذ الإجراءات الأمنية لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي وكل من تسول له نفسه العمل على تعكير أمن المحافظة وتفويت الفرصة عليهم، لان كركوك كانت وستبقى جزء مهم وحيوي من العراق الموحد أرضا وشعبا ونموذجا حقيقيا للتعايش السلمي ومؤكدا على ضرورة إجراء الحوار البناء والجدي بين مكونات المحافظة للوصول الى حلول سلمية مستدامة فيها.

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