الصحة تسجل 3501 اصابة و 67 حالة وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2020/10/16 | 16:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3501 اصابة بـ وباء كورونا و 3210 حالة شفاء اضافة الى وفاة 56 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

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