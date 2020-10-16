توثيق حسابات فضل شاكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. ونجله يعلق

2020/10/16 | 16:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ أعلن الفنان محمد شاكر، نجل الفنان فضل شاكر، عن توثيق جميع حسابات والده عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، مشيرا إلى أنه مر بصعوبات مع منتحلي شخصية شخصية والده طوال الفترة الماضية.وكتب محمد شاكر ، عبر حسابه الشخصي بموقع التغريديات القصيرة “تويتر”، وقال: “أكتر من 3 سنين صرلي بركض ورا منتحلين […]

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