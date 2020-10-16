عراقية عالقة مع ابنها في مطار ستوكهولم منذ 4 أيام تحت تهديد الترحيل

2020/10/16 | 16:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين الرحمة والإنسانية؟“ تساؤل تطرحه

السيدة العراقية ديلة (45 ً عاما) من قلب

مطار أرلاندا في ستوكهولم حيث تنام مع

ابنها علي (13 ً عاما) منذ 4 أيام دون حول

أو قوة.

وصلت ديلة إلى مطار السويد ظهيرة

الإثن

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