عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 29 الفا و870 شخصا

2020/10/16 | 16:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة الايرانية بان عدد

الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ

لغاية ظهر اليوم الجمعة 522 الفا و387

شخصا، وبوفاة 265 شخصا اخرا خلال الساعات

الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران

29 الفا و

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