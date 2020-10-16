نجدة بغداد: القبض على 863 شخصاً وضبط 1578 عجلة ودراجة مخالفة

2020/10/16 | 16:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مديرية نجدة بغداد تنفيذها حملة أمنية واسعة في مناطق متفرقة من العاصمة.

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