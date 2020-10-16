الأردن يوافق على مواجهة العراق ودياً الشهر المقبل

2020/10/16 | 16:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقَ الاتحاد الاردني لكرة القدم على طلب الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي بخوض مباراة ودية بين المنتخبين خلال الشهر المقبل، وذلك تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وخاطبتْ الهيأة التطبيعية الجانب الأردني لإقامة مباراة ودية، بعد اعتذار المنتخب العُماني على خوض المباراة، نتيجة قيود السفر الخاصة بهم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وسيلاعبُ منتخبنا الوطني نظيره الاردني في الثاني عشر من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في دولة الامارات العربية المتحدة، فيما يخوض مباراته الودية الثانية في السابع عشر من الشهر نفسه أمام منتخب أوزبكستان.

وسيبدأ منتخبنا الوطني أول تجمع له في العاصمة بغداد بعد جائحة كورونا بالسادس من الشهر المقبل ، قبل السفر إلى الامارات لخوض وديتي الاردن وأوزبكستان.

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