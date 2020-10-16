2020/10/16 | 16:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على عوائل “داعشية” تسللت عبر الحدود مع سوريا من الجهة المحاذية لمحافظة نينوى.

وقال بيان للاستخبارات تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “ضمن جهودها لمراقبة وتامين الحدود المشتركة مع سوريا ومتابعة المتسللين والقبض عليهم وبمعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ وقوة من الفوج الثاني لواء المشاة ٦٦ من القاء القبض على على عوائل داعشية تسللت عبر الحدود من سوريا بمحاذاة جبل سنجار غربي نينوى”.

واضاف البيان، ان “القوات الامنية القت القبض على ١٤ شخص من النساء والأطفال دون مرافقة اولياء امورهم الذين ينتمون لداعش والمتواجدين في معسكرات داعش بسوريا”، لافتا الى انه “تم تسليم المتسللين الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عوائل “داعشية” تسللت عبر الحدود مع سوريا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عوائل “داعشية” تسللت عبر الحدود مع سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).