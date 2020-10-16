جورج لوكاش والايديولوجيا البرجوازية المُعاصرة - مالك ابوعليا

2020/10/16 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مالك_ابوعليا مانفريد بور*ترجمة مالك أبوعلياالملاحظات والشروح بعد الحروف الأبجدية بين الأقواس (أ)، (ب)...



هي من عمل المترجميهتم الفلاسفة في جمهورية ألمانيا الديمقراطية بشكلٍ خاص بأعمال ونشاط جورج لوكاش.



نُشِرَت العديد من أعماله في بلدنا بعد الحرب العالمية الثانية مثل Twist of fate 1947 و(هيغل الشاب ومسائل المُجتمع الرأسمالي) 1948 و(الوجودية أو الماركسية) 1951، و(تحطيم العقل) 1953 و(غوته ......





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