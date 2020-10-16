2020/10/16 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ياسين_الحاج_صالح المثال الإيجابي لسلوك من هم في محنة هو الصمود، مزيج من الصبر والثبات والمثابرة إلى حين تجاوز المحنة ومن أجل تجاوزها.



تبدو هذه حكمة صالحة لكل زمان ومكان، على قلة ما يحوز مثل هذه الصلاح، ويبدو أنه ليس بين الناس في مختلف الثقافات من لا يُعلي من شأن من لا يفقدون أعصابهم في مواجهة الصعاب، من يعرضون خصال الصمود والشجاعة والاستمرار في وجه المحن القاسية.



أن نستمر ولا نتوقف أو نتراجع، أن نثبت أمام العواصف ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصمود وما بعده - ياسين الحاج صالح) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصمود وما بعده - ياسين الحاج صالح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).