2020/10/16 | 16:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال مسلحين مواليين لـPKK حاولا تصفية عائلة شمرية بسنجار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/16 | 16:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال مسلحين مواليين لـPKK حاولا تصفية عائلة شمرية بسنجار) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال مسلحين مواليين لـPKK حاولا تصفية عائلة شمرية بسنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).