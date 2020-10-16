توضيح من نفط ميسان حول فيديو سرقة النفط الخام من حقولها

2020/10/16 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت شركة نفط ميسان بيان ، الجمعة ، توضح فيه حقيقة مقاطع الفيديو والصور الذي تناقلت بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي لعمليات التجاوز على احد انابيب نقل النفط الخام في حقل البزركان النفطي بهدف السرقة والتي اكتشفت من قبل قوة الرد السريع .

وقال إعلام الشركة في بيان " بانها ليست المرة الاولى التي تحصل فيها تجاوزات على انابيب نقل النفط الخام بهدف السرقة ، الا أن هذا التجاوز يحصل لأول مرة في قاطع ميسان ،وإن جميع التجاوزات السابقة كانت تحصل على مسار انابيب التصدير في قاطع محافظة البصرة وبنفس الطريقة المستخدمة من قبل عصابات الجريمة المنظمة ، وهي تختار مكان بعيد عن مراقبة دوريات شرطة النفط المكلفة بحماية أنابيب جريان النفط الخام والعمل على ثقب تلك الانابيب والقيام بربط خراطيم لتفريغ النفط الخام وسرقته .

وبين " بان الانبوب الواضح في المقطع ، قياس ( ١٢ عقدة ) وبطول ( ٢٥ كم ) ينقل النفط الخام من محطة عزل غاز نور الى مجمع المعالجة في حقل البزركان ، غير مستخدم حالياً بسبب توقف حقل نور النفطي عن الانتاج منذ تاريخ ١٧ / ايلول / ٢٠١٩ ، التزاماً بقرار وزارة النفط بتخفيض الانتاج حسب اتفاقات منظمة اوبك للحفاظ على الاسعار ، مشيراً ، إلى ان تدفق النفط الظاهر في المقطع والصور، ناتج عن النفط المتبقي والضغط الموجود داخل الانبوب .

وكشف الإعلام في البيان " بان الشركة اتخذت اجراءات بعد اكتشاف الحالة تمثلت بتوجيه شرطة نفط البزركان للمرابطة ومراقبة منطقة التجاوز بهدف حمايتها لحين اكمال الاجراءات القانونية والتحقيقية من قبل محكمة تحقيق ميسان ليتم معالجة ورفع التجاوزات من قبل كوادر الصيانة في الشركة ،لافتاً إلى انه سبق وان تمت مخاطبة شرطة النفط وبمراسلات عديدة لغرض تعزيز الوضع الامني لحقول ميسان وتعزيز السيطرات على الطرق الرئيسية والثانوية .

وختم البيان " بان إدارة شركة نفط ميسان تؤكد التنسيق مع الجهات الأمنية مستمر وبأعلى المستويات بهدف وضع التدابير اللازمة للحد من هذه التجاوزات حفاظاً على مقدرات البلد وثرواته الوطنية من العابثين .

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