2020/10/16 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق..56 حالة وفاة واكثر من 3500 إصابة جديدة بكورونا وحالات الشفاء تحافظ على مستواها

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