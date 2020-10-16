2020/10/16 | 16:25 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي في العراق: الإصابات ترتفع “برقم جديد” وتتجاوز 420 الفاً… 4 محافظات بلا وفيات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
2020-10-16
يس عراق – بغداد
الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق ليوم الجمعة الموافق ١٦ تشرين الاول ٢٠٢٠
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي في العراق: الإصابات ترتفع “برقم جديد” وتتجاوز 420 الفاً… 4 محافظات بلا وفيات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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