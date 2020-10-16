الموقف الوبائي في العراق: الإصابات ترتفع “برقم جديد” وتتجاوز 420 الفاً… 4 محافظات بلا وفيات

2020/10/16 | 16:25 - المصدر: يس عراق

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2020-10-16

يس عراق – بغداد

الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق ليوم الجمعة الموافق ١٦ تشرين الاول ٢٠٢٠

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