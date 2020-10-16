العراق يسجل ارتفاعا باعداد الاصابات بكورونا ويسجل 56 حالة وفاة ..وكربلاء حالات الشفاء اكثر من الاصابات

2020/10/16 | 16:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية،

يوم الجمعة، عن تسجيل 56 حالة وفاة و3501

إصابة جديدة بفيروس كورونا.



فيما سجلت

محافظة كربلاء المقدسة 78 حالة شفاء مع 47

اصابة بفايروس كورونا

وتنشر وكالة نون الخبرية

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